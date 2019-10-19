الجيش يعلن تدمير آليات في غارات على قوات الوفاق بغريان

أخبار ليبيا24

أعلن الجيش الوطني مساء اليوم السبت عن تدمير عدد من الآليات في غارة استهدفت تجمعًا لقوات الوفاق في منطقة طوفان بغريان.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إن سلاح الجو استهدف آليات لقوات الوفاق بغريان ويدمر تجمع في منطقة طوفان لعدد من الآليات والأفراد.

وجاءت هذه الضربات ضمن سلسلة الغارات التي شنتها القوات الجوية خلال يوم الجمعة والسبت على مواقع ومخازن الأسلحة التابعة لقوات الوفاق في عدة مناطق بغرب ليبيا.

وكان الجيش قد أعلن اليوم السبت استهداف معسكر الحامية ومقر كتيبة الطاجين، في منطقة كرزاز جنوب شرق مصراتة.

وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن الضربات الجوية أوجعت قوات الوفاق وجعلها تفقد مزيدا من توازنها وصوابها.

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