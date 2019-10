“خارجية المؤقتة” تدين جرائم إطلاق الرصاص على المواطنين في طرابلس

أكدت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، أنها ” تدين جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها ميلشيات إرهابية في منطقة الساعدية جنوب طرابلس، وأدت إلى استشهاد عائلة بأكملها”.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت ، أنها ” تدين تزايد جرائم إطلاق الرصاص على المواطنين أثناء تنقلاتهم، من مليشيات توفر لها حكومة الوفاق الدعم والحماية، والإفلات من العقاب”.

و طالبت الوزارة بسرعة فتح تحقيق رسمي في جريمة تصفية عائلة التميمي وغيرها، ومحاسبة مرتكبيها، ومن يقف خلفهم من سياسيين وقادة ميليشيات، حتى لا يفلتوا من العقاب، حسبما جاء في البيان.

