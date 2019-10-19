اخبار ليبيا الان

الشاطر: ما مبرر السراج في السكوت على العملة المطبوعة في روسيا

تم النشر منذُ 25 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

انتقد عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر، عدم اتخاذ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، موقف من عملة مصرف ليبيا المركزي المطبوعة في روسيا.
 
وفي تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل “تويتر”، السبت، قال الشاطر:” ما تبرير سكوت السراج  عن المليارات من العملة التي تطبع لتمويل الحرب على الشرعية، الضحية الوطن والأبرياء الذين يقتلون يوميا”
 وتابع: “شخصيا لم أعد افرق بين المعتدي والمساندين له، غير انني لا زلت غير مصدق أن المجلس الرئاسي يمكن أن يكون داعما بما يبديه من ضعف”

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • انت حمار ياشاطط وماذا لو قرر الجيش الوطنى ضخ حصيلة النفط فى الموانئ النفطية التى تحت سيطرته وهى 90% فى مصرف البيضا وقتها سبصبح دينار السراج بلا قيمة وماذا لو قرر الجيش الوطنى وقف ضخ مياه النهر الصناعى الى طرابلس لكى تعرف انك حمار وغبى مثل شيخك المعتوه الصادق الغريانى ابوجهل مثل كل الخوان فاى غلطة للسراج سيسحب منه مؤسستى النفط ومصرف ليبيا المركزى انتهى الدرس ياغبى ياشطط

    رد

  • الاخوانى مجرد بغبغان يردد ما يقوله ابو جهل الصادق الغريانى الذى تدرب على يد يهودى هولندى اصول الشر والاجرام ويتصور الخوان اوهام خيالية كما لو كان السراج سوبر مان مع انه امعة يعرف الجميع كله انه دمية فى يد الارهابيين وبعاملوه كالكلب الاجرب فقط مطلوب منه ان يكون حارسا على المصرف المركزى وياخذوا منه ما يريدون وينفذ ما يطلب منه والا سحبوها منه واعطوها لاخر وهذا الشاطط يتصور ان فريق مصراطة يستطيع ان يهزم منتخب البرازيل ونسى هذا الحكام ان لكل فعل رد فعل قد يكون اقوى بكثير لان هذا سيعطى مبرر للجيش الوطنى ان يقوم برد فعل مدمر المليشيات فراينا عندما طلب ابوجهل الاعتداء على ترهونة راينا ضربات استبقاية ساحقة فى مصراطة التى كانت قبلها خط احمر وراينا محاولة الهجوم على صرمان سحق تجمعات جويلى فى محمية صرمان والجيش الوطنى قادر ضرب اى هدف محتل حتى مصرف طرابلس المركزى !!!

    رد