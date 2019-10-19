الشاطر: ما مبرر السراج في السكوت على العملة المطبوعة في روسيا

انتقد عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر، عدم اتخاذ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، موقف من عملة مصرف ليبيا المركزي المطبوعة في روسيا.



وفي تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل “تويتر”، السبت، قال الشاطر:” ما تبرير سكوت السراج عن المليارات من العملة التي تطبع لتمويل الحرب على الشرعية، الضحية الوطن والأبرياء الذين يقتلون يوميا”

وتابع: “شخصيا لم أعد افرق بين المعتدي والمساندين له، غير انني لا زلت غير مصدق أن المجلس الرئاسي يمكن أن يكون داعما بما يبديه من ضعف”

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