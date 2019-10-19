الوطني لمكافحة الأمراض يتسلم 400 ألف جرعة تطعيم للأطفال ضد الدرن

أعلنت إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن وصول 400 ألف جرعة من لقاح «بي سي جي» الواقي من الدرن.

وقال مدير إدارة التطعيمات الدكتور عبدالباسط سميو، في بيان اليوم، إن 400 ألف جرعة من لقاح «بي سي جي» الخاص بأطفال حديثي الولادة, وصلت إلى ليبيا اليومين الماضيين, وسيتم توزيعها على كافة المراكز الصحية في البلاد حال الإفراج عنها من الشركة المصنعة, موضحا أن هذا الإجراء طبيعي لضمان سلامة الأطفال.

وأشار السميو، إلى أن هذا اللقاح يعطى للأطفال حديثي الولادة لوقايتهم من مرض الدرن.

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