المتوسط:

عقد مدير الإدارة العامة للدعم المركزي بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد “محمد فتح الله” اليوم السبت اجتماعا برؤساء الفروع والمكاتب بالإدارة ورئيس قوة الدعم الخاصة ورئيس قوة التدخل السريع بالإدارة.

حيث تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر قوة التدخل السريع مناقشة عدد من المواضيع الأمنية، من خلال تكثيف عمل الدوريات والتمركزات الأمنية، وذلك لحفظ الأمن والاستقرار ومحافظة على الممتلكات العامة والخاصة المجاهرة بالأمن، والالتزام بالضبط والربط بين جميع منتسبي الإدارة، لأداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه.

واستمع مدير الإدارة خلال الاجتماع الي شروح وافية من قبل رؤساء الفروع والمكاتب حول سير العملية الأمنية، والجهود التي يبذلها أعضاء الإدارة.

كما ثمن عميد “فتح الله” الجهود التي يبذلها أعضاء الإدارة وقوة التدخل السريع في ضبط المجرمين والخارجين عن القانون، والمحافظة على الأمن والاستقرار والسهر على راحة المواطنين، مطالبا ببذل المزيد من الجهد خدمة الوطن والمواطن.

The post “داخلية الوفاق” تعلن تكثيف عمل الدوريات والتمركزات الأمنية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية