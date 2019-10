صنع الله: ستتوقف ليبيا بالكامل حال عرقلة عمل ” الوطنية للنفط”

المتوسط:

أكّد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق العدالة الاقتصادية في ليبيا.

وشدد صنع ، في كلمة ألقاها بجامعة جورج تاون بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على الحاجة إلى القيام بإصلاحات اقتصادية واتخاذ كافّة التدابير اللازمة لتكريس مبدأ الشفافية في مختلف المؤسسات الحكومية.

وقال صنع الله، “نحن ملتزمون في المؤسسة الوطنية للنفط بتكريس مبدأ الشفافية فيما يتعلّق بدورة الإيرادات النفطية في ليبيا، لقد افتتحنا في شهر مايو الماضي أول مكتب دولي للمشتريات لنا في هيوستن. وحرصا منّا على مزيد تكريس مبدأ الشفافية، قمنا بوضع خطط مدروسة لبدء العمل بمنظومة إلكترونية شفافة للاستثمار والمشتريات يمكن لأي مواطن ليبي الاطلاع عليها. وسيساهم ذلك في توفير منصة مفتوحة للاستثمار والمنافسة، ومكافحة الفساد، والحدّ من السرقة، وإزالة العوائق البيروقراطية”.

كما أكد رئيس مجلس الإدارة على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة الوطنية للنفط للنهوض بالاقتصاد الليبي، وحذر من خطر تقسيم القطاع قائلا: “تعد المؤسسة الوطنية للنفط مصدر جميع التدفقات المالية في ليبيا تقريبا. كما أنّ المؤسسة هي من تقوم بتوفير الوقود لمحطات الطاقة ومحطات تحلية المياه والمستشفيات ووسائل النقل في كافّة أرجاء ليبيا. وستتوقف البلاد بالكامل إذا تمت عرقلة هذه العمليات- وهو ما يسعى البعض للقيام به حاليا من خلال محاولة الاستيلاء على شركة البريقة لتسويق النفط.”

