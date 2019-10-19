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صنع الله: ستتوقف ليبيا بالكامل حال عرقلة عمل ” الوطنية للنفط”

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكّد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق العدالة الاقتصادية في ليبيا.

وشدد صنع ، في كلمة ألقاها بجامعة جورج تاون بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على الحاجة إلى القيام بإصلاحات اقتصادية واتخاذ كافّة التدابير اللازمة لتكريس مبدأ الشفافية في مختلف المؤسسات الحكومية.

وقال صنع الله،  “نحن ملتزمون في المؤسسة الوطنية للنفط بتكريس مبدأ الشفافية فيما يتعلّق بدورة الإيرادات النفطية في ليبيا،  لقد افتتحنا في شهر مايو الماضي أول مكتب دولي للمشتريات لنا في هيوستن. وحرصا منّا على مزيد تكريس مبدأ الشفافية، قمنا بوضع خطط مدروسة لبدء العمل بمنظومة إلكترونية شفافة للاستثمار والمشتريات يمكن لأي مواطن ليبي الاطلاع عليها. وسيساهم ذلك في توفير منصة مفتوحة للاستثمار والمنافسة، ومكافحة الفساد، والحدّ من السرقة، وإزالة العوائق البيروقراطية”.

كما أكد رئيس مجلس الإدارة على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة الوطنية للنفط للنهوض بالاقتصاد الليبي، وحذر من خطر تقسيم القطاع قائلا: “تعد المؤسسة الوطنية للنفط مصدر جميع التدفقات المالية في ليبيا تقريبا. كما أنّ المؤسسة هي من تقوم بتوفير الوقود لمحطات الطاقة ومحطات تحلية المياه والمستشفيات ووسائل النقل في كافّة أرجاء ليبيا. وستتوقف البلاد بالكامل إذا تمت عرقلة هذه العمليات- وهو ما يسعى البعض للقيام به حاليا من خلال محاولة الاستيلاء على شركة البريقة لتسويق النفط.”

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • من غير المنطقى ايها الاخوانى الحقير ان تستغل ايرادات النفط لتمويل المليشيات الارهابية وشراء الاسلحة لها المخالفة للحظر الدولى لتقاتل الجيش الوطنى الذى يحمى الموانئ النفطية وابار النفط وكان له دور بارز فى تحريرها وهذا غير مقبول واذا استمر فان من حق الجيش الوطنى تصحيح الوضع وضخ عائدات النفط فى مصرف البيضا ويتولى توزيعها على بلديات ليبيا بطريقة عادلة بعيدا عن سيطرة المليشيات او يمكن استخدام مصرف معتمد دوليا كمصرف مصر المركزى كوسيط لتوصيل العائد لمصرف البيضا بدلا من طرابلس الذى يهمبن عليه مايشيات والصندوق وابودراع وامثالهم من المجرمين

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