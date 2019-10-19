وادي البوانيس تستنفر للقضاء على البعوض

تستمر في منطقة وادي البوانيس أعمال تنظيف برك المياه ورشها بالمبيدات الحشرية للقضاء على البعوض الذي انتشر بكثرة بهدف خلق بيئة نظيفة خالية من الحشرات والأوبئة.

وتجري أعمال النظافة ورش المبيدات الحشرية هذه بتنفيذ مكتب النظافة والخدمات العامة البوانيس، وبالتعاون مع مكتب المياه والصرف الصحي وجهاز الحرس البلدي وعدد من الشباب المتطوع بالمنطقة.

وتشهد منطقة سمنو بالتحديد انتشارا كبيرا لهذه الحشرات التي أثرت على المظهر العام وأزعجت المواطنين الأمر الذي دعا الجميع إلى التكاتف من أجل القضاء عليها بكافة الوسائل بهدف حماية البيئة من التلوث وانتشار الأمراض.

وتتواصل هذه الحملة التي انطلقت على مساحة كبيرة من المنطقة وتشمل سمنو والزيغن وتمنهنت، التي شهدت انتشارا كبيرا للبعوض ما ترتب عليه مخاوف من انعكاسها سلبا على صحة المواطن.

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