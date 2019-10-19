فنانون ومثقفون يشكون للثني نقص الدعم والتمويل

تعهد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، بتقديم كافة الدعم للفنانين والمثقفين، مؤكدا وقوفه التام إلى جانب هذه الشريحة المهمة في توعية المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الثني بنخبة من الفنانين والمثقفين من مختلف المدن والمناطق، بحضور عدد من المسؤولين، في مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، السبت.

ووفق بيان لـ”المؤقتة”، فقد أتبع الثني تأكيده على دعم الفنانين بالإشارة إلى الصعوبات التي تواجه الحكومة في تغطية بنود الميزانية العامة في ظل انعدام الإيرادات.

وناقش الثني خلال اللقاء الوضع الراهن للحركة الفنية والثقافية والأدبية في البلاد وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها، فيما وضع الفنانون والمثقفون الثني بصورة المشهد الفني في البلاد والصعوبات التي تواجهه نتيجة نقص للدعم والتمويل.

وأكد الفنانون والمثقفون على الدور المهم للحركة الفنية والثقافية في مواجهة خطاب التطرف والإرهاب والكراهية.

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