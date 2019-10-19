سالفيني يتعهد بـ”عودة قريبة” للسلطة

حضر حوالي 50 ألف شخص، المظاهرة المناهضة للحكومة في روما السبت، وفقًا لتقديرات الشرطة، حيث احتل الزعيم اليميني المتطرف ماتيو سالفيني مركز الصدارة.

وعقد التجمع تحت شعار “الكبرياء الإيطالي”، وقال المنظمون، بما في ذلك حزب سالفيني “رابطة الشمال” ومجموعات يمينية أخرى في إيطاليا، إن حوالي 200 ألف شخص حضروا الحدث.

وقال سالفيني للحشد “هذه هي إيطاليا التي تعمل وتعاني تلك الأحلام والآمال”، وتعهد باستعادة السلطة، وأكد لأنصاره “سنعود وسنعود قريبا”.

وشغل سالفيني منصب نائب لرئيس الوزراء ووزير الداخلية في الحكومة الإيطالية السابقة، لكنه انسحب في محاولة لفرض الانتخابات البرلمانية. إلا أن الشريك الائتلافي للرابطة، حركة الخمس نجوم، قام بتشكيل تحالف جديد مع خصومهم من الحزب الديمقراطي (PD) للبقاء في السلطة.

كما ألقى ممثلو عدة أحزاب يمينية أخرى خطابا أمام الحشد، وأبرزهم رجل الأعمال الإعلامي ورئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني الذي حكم لفترة طويلة. وانتقد زعيم حزب فورزا إيطاليا البالغ من العمر 83 عامًا الحكومة الحالية باعتبارها “الأكثر يسارية في تاريخنا”.

وقال أيضًا إنه دخل السياسة منذ 25 عامًا لإنقاذ إيطاليا من “الشيوعيين” وأن التهديد اليوم أكبر. ومن المرجح أن يحتاج وزير الداخلية السابق إلى دعم برلسكوني لاستعادة السلطة.

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