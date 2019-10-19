الهلال الأحمر يحذر أهالي غات من السيول

دعا الهلال الأحمر فرع غات، مساء السبت، المواطنين القاطنين قرب الأودية ومجاري السيول في غات، إلى أخذ الحيطة والحذر تحسبا لأي طارئ.

وقال الهلال الأحمر إن تنبؤات الأرصاد الجوية تشير إلى هطول أمطار غزيرة في الأودية الصحراوية ببلدية غات نتيجة تجمع السحب.

ووفق النشرة الدورية للمركز الوطني للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع هطول أمطار بين الجيدة إلى الغزيرة على مناطق مرزق وأوباري والقطرون، إضافة إلى غات وجوارها، مُشيرة إلى توقعات بأن تتسبب هذه الأمطار في جريان بعض الأودية المحلية.

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