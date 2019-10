الدرسي: النقاش مع “نواب البرلمان الموازي” عقيما

أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، أن “ليبيا ومصر تربطهما علاقات تاريخية عريقة وعلاقات دبلوماسية”.

وأضاف الدرسي، في تصريحات له، ” هناك نواب اصطفوا بشكل أيديولجي ضد مصر ويرفضون المشاركة بالاجتماعات، وبات النقاش معهم عقيما، بعد أن قرروا إنشاء برلمان مواز في طرابلس”.

وأوضح، أن “اجتماع القاهرة يهدف إلى لم الشمل في حين رفض العديد من النواب الحضور الى طبرق، التي رآها محايدة ولا ترفض أحدا وتريد لم شمل الليبيين”.

وأكد، أنه ” يتمنى أن يجتمع النواب في أي مدينة في ليبيا وأن ينتج عن اجتماعات القاهرة جلسات مماثلة للأعضاء في أي مدينة ليبية”.

