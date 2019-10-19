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الدرسي: النقاش مع “نواب البرلمان الموازي” عقيما

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، أن “ليبيا ومصر تربطهما علاقات تاريخية عريقة وعلاقات دبلوماسية”.

وأضاف الدرسي، في تصريحات له، ” هناك نواب اصطفوا بشكل أيديولجي ضد مصر ويرفضون المشاركة بالاجتماعات، وبات النقاش معهم عقيما، بعد أن قرروا إنشاء برلمان مواز في طرابلس”.

وأوضح،  أن “اجتماع القاهرة يهدف إلى لم الشمل في حين رفض العديد من النواب الحضور الى طبرق، التي رآها محايدة ولا ترفض أحدا وتريد لم شمل الليبيين”.

وأكد، أنه ” يتمنى أن يجتمع النواب في أي مدينة في ليبيا وأن ينتج عن اجتماعات القاهرة جلسات مماثلة للأعضاء في أي مدينة ليبية”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • اذا كانت مصر تستضيف قيادات حماس الارهابية لتلم شملها مع فتح ولولا دفع رشاوى من قطر تمر عبر اسرائيل علنا لهذه القيادات لامكن جمع شملهم ولكن قطر تلعب دور قذر لتفتيت الدول العربية لصالح اسرائيل بالتعاون مع تركيا ورغم ذلك حينما تحشد اسرائيل قواتها لاجتياح غزة نرى حماس تهرول نحو مصر لوقف العدوان فتتدخل مصر من اجل امنها القومى وليس من اجل حماس الاخوانية لان اى عدوان سيؤدى الى نزوح الملايين من اهل غزة الى سيناء وكذلك فان استقرار ليبيا معم لمصر وتونس لانه سيعيد ابناء ليبيا المهجرين والمشتتين فى مصر وتونس ليعودوا الى ديارهم وهذا ما تسعى اليه مصر حتة وهى تدعوا من تحبهم من النواب ومن تبغضهم من الخوان فهدف الشقيق الاكبر اصلاح الشقيق الفاسد وتقويمه خت لو استخدم العصا لمن عصى

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