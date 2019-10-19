مطالبة بمحاسبة قطر وتركيا..خارجية المؤقتة: القضاء على الإرهاب واجب حتمي على الحكومة والجيش

أدانت وزارة ال‏خارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة ما وصفته بـ “جريمة الإعدام الميداني” لعائلة التميمي، مطالبة بفتح تحقيق رسمي في للجريمة، وضرورة مسائلة ومحاسبة مرتكبيها.

وجددت وزارة خارجية الحكومة المؤقتة، في بيان لها، مطالبتها لمجلس الأمن والمجتمع الدولي بإدانة هذه الجريمة التي أودت بحياة الليبيين بدعم قطري وتركي، ومحاسبة هذه الدول على استهتارها بقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب وتحميلها المسؤولية على قدم المساواة مع مرتكبي هذه الجرائم.

وأكدت خارجية المؤقتة، على أن الحرب على ما تبقى من الإرهاب في طرابلس واجب حتمي على الحكومة المؤقتة والجبش الليبي، مطالبة الأمانة العامة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم جهود الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب.

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