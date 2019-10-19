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مطالبة بمحاسبة قطر وتركيا..خارجية المؤقتة: القضاء على الإرهاب واجب حتمي على الحكومة والجيش

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أدانت وزارة ال‏خارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة ما وصفته بـ “جريمة الإعدام الميداني” لعائلة التميمي، مطالبة بفتح تحقيق رسمي في للجريمة، وضرورة مسائلة ومحاسبة مرتكبيها.

وجددت وزارة خارجية الحكومة المؤقتة، في بيان لها، مطالبتها لمجلس الأمن والمجتمع الدولي بإدانة هذه الجريمة  التي أودت بحياة الليبيين بدعم قطري وتركي، ومحاسبة هذه الدول على استهتارها بقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب وتحميلها المسؤولية على قدم المساواة مع مرتكبي هذه الجرائم.

وأكدت خارجية المؤقتة، على أن الحرب على ما تبقى من الإرهاب في طرابلس واجب حتمي على الحكومة المؤقتة والجبش الليبي، مطالبة الأمانة العامة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم جهود الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • أعلنت بعض الجهات في ليبيا انه نوجد جماعات دخيلة مهمتها في ليبيا هي سرقة الاثار وبيعها للإيطاليين والفرنسيين وتقدر هذه الاثار بملايين الدولارات وتقوم هذه المجموعات بمقايضة الأثار. مقابل السلاح ومعظمها قادمة من مصر وتونس والسودان -والصومال والى الان لم يتم القبض على هذه العصابات ومازالت تجول وتصول في البلاد دون رقيب …..

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