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بركان الغضب: استهدفنا آليتين للجيش في محور عين زارة.. اخر المستجدات

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال الناطق باسم مكتب الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب عبد المالك المدني، إن المحاور جنوب طرابلس شهدت خلال اليومين الماضيين هدوء حذرا مع استمرار المدفعية الثقيلة في استهداف عدة مواقع للجيش الليبي.

وخلال تصريحات تلفزيونية رصدتها “بوابة إفريقيا الإخبارية” أفاد عبد المالك المدني بأن قوات الوفاق استهدفت، اليوم، آليتين عسكريتين في محور عين زارة، مؤكدا أن قوات الوفاق مازالت تحافظ على تمركزاتها التي سيطرت عليها، خلال الفترة الأخيرة، في محور عين زارة، بحسب ما ذكر.

وأشار إلى أن “قوات الجيش الليبي قد استهدفت منطقة السواني بصواريخ “جراد”، وفق قوله

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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