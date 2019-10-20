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بلدية سبها تعلن وصول 11 ناقلة بنزين للمدينة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نوّهت بلدية سبها، عن وصول  11 ناقلة بنزين من أصل 16 يوم أمس السبت، إلى مدينة، مشيرة أن الكمية الأخرى من وقود البنزين، ستصل اليوم الأحد للبلدية.

وأوضحت البلدية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن الشحنة الأولى من البنزين، استلمتها لجنة الأزمة بالبلدية والإدارة العامة للبحث الجنائي سبها.

ونشرت بلدية سبها، أسماء المحطات التي استملت شحناتها من البنزين، ليتم توزيعها على المواطنين، في المدينة.

وهذه قائمة المحطات التي أعلنت عنها بلدية سبها:

“محطة وقود ربيع الجنوب 100 ألف لتر بنزين

محطة وقود التوصل التام 50 ألف لتر بنزين

محطة وقود تاقرفت 100 ألف لتر بنزين بنزين

محطة وقود اخشوم الخيل 100 ألف لتر بنزين

محطة وقود جبل زلاف 100 ألف لتر بنزين

محطة وقود أطلس 50 ألف لتر بنزين

محطة وقود ربيع البونيس 50 ألف بنزين 50 ألف ديزل.”

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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