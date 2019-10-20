جهاز مكافحة بنغازي يُطيح بعصابة تمتهن الخطف من المنطقة الغربية

ضبط عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في مدينة بنغازي، 3 أشخاص قاموا بطعن فتاة تبلغ من العمر 27 عاما، بسلاح أبيض، ودخلت على إثرها لغرفة العناية بمستشفى الجلاء للحوادث والجراحة.

وأوضح الجهاز، أن المدعو “ع-ك” قام بخطف الفتاة أمام منزلها بالمنطقة الغربية، وانتقل بها إلى مدينة بنغازي، وأن المدعو يتبع عصابة تمتهن الخطف والابتزاز.

وأشار جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، أن عملية الضبط تمت في غضون 5 ساعات، حيث قام عناصر الجهاز بضبط المجموعة كاملة، وتمت إحالتها للتحقيق.

وكشف الجهاز، أن الخاطفين قاموا بابتزاز عائلة الفتاة، بمبلغ وقدره مليون ونصف دينار ليبي، مقابل الإفراج عن إبنتهم، وبعد الخلاف بين أفراد العصابة تم طعن الفتاة بسلاح أبيض.

وأضاف جهاز مكافحة الظواهر السلبية في بنغازي، أن المختطفة والخاطفين، من المنطقة الغربية، وأن إدارة الجهاز تواصلت مع عائلة المختطفة، بعد إلقاء القبض على أفراد العصابة.

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