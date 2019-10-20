الحكومة المؤقتة وبلدية بنغازي ومركز بنغازي الطبي ينعون رحيل الفنان صالح الأبيض

نعت الحكومة المؤقتة، رحيل الفنان صالح الأبيض، الذي توفّاه الله يوم أمس، في العاصمة التونسية، بعد معاناة مع المرض.

وقدّمت الحكومة في بيان لها، أسرة الفقيد ومحبيه في كل ليبيا، بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء المتواصل، في رسم البسمة على وجه الليبيين والليبيات.

ووصف الحكومة المؤقتة، الفنان الراحل بالقامة الفنية، التي فقدته ليبيا.

من جهتها، قدّمت بلدية بنغازي التعازي لأسرة الفقيد الراحل الفنان صالح الأبيض، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

كما قدّم مركز بنغازي الطبي، التعازي لأسرة الفنان الراحل، و لزميلهم نجله محمد، الذي يعمل بالمركز.

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