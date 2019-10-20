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خارجية الوفاق: أعضاء من الكونغرس قدّموا مشروعا لمواجهة النفوذ الروسي في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، أن عددا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، قدّموا مشروع تحت اسم “قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا”.

وأشارت الوزارة عبر صفحتها على الفيسبوك، أن المشروع يدعو لوضع حلول استراتيجية لمواجهة النفوذ الروسي في ليبيا، ومعاقبة الدول الداعمة للتدخل الروسي، ومعاقبة الأشخاص الذين يهددون السلام في ليبيا.

وأضافت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، أن المشروع المُقدّم، يحتوي على تقرير عن أنشطة بعض الدول ومعاجلة التدخل الأجنبي في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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