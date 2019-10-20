دوريات أمنية مشتركة لأمن سبها والشاطئ والبوانيس بمفرق دار براك

قام مكتب الحراسات سبها بالتنسيق مع مديرية أمن البوانيس ومديرية أمن الشاطي ومكتب الدعم المركزي البوانيس ومكتب الدعم المركزي الشاطي، بدوريات أمنية مشتركة بمفرق دار براك والمنطقة المحيطة، لضبط القانون وحماية المواطين.

وأوضحت الإدارة العامة للأمن المركزي بمكتب حراسة الأهداف الحيويه سبها، أن المنطقة التي استهدفتها الأجهزة الأمنية بمفرق دار براك والمنطقة المحيطة، تعرضت لخروقات أمنية خلال الفترة الماضية، من مضايقات وعمليات سطو على ممتلكات المواطنين.

وحذّرت الإدارة العامة للأمن المركزي، لكل من يحاول خرق القوانين، أو الإخلال بأمن المنطقة وأمن المواطن.

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