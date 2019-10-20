الجيش يبسط سيطرته بشكل كامل على منطقة العزيزية

أكدت القوات المسلحة، سيطرتها على منطقة العزيزية بشكل كامل، بعد طرد المليشيات المسلحة منها.

وحسب المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، فإن القوات المسلحة بسطت سيطرتها مساء أمس على كوبري الزهراء، الذي يربط العزيزية بطرابلس والزاوية، وذلك بعد استرجاع العزيزية بالكامل، مشيرا إلى أن المليشيات التي طردت من العزيزية فرت إلى مدينة الزاوية.

هذا كما أعلن المركز تنفيذ سلاح الجو ضربة دمر فيها مخزن ذخائر بمحيط الكلية الجوية مصراتة، كما استهدف سلاح الجو آليات للمليشيات بغريان، ودمر تجمعا في منطقة طوفان لعدد من الآليات والأفراد .

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