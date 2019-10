الملف الليبي على طاولة مباحثات ميركل وبوتن

ناقشت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأوضح شتيفن زايبرت المتحدث باسم ميركل أن الجانبان بحثا في محادثة هاتفية أمس السبت الأوضاع في أوكرانيا وسوريا وليبيا.

وأضاف أن ميركل وبوتين بحثا كذلك الوضع في سوريا وليبيا والمفاوضات الراهنة لاستئناف نقل الغاز عبر أوكرانيا.

وتابع زايبرت قائلا المحادثات تناولت الإعداد لما يسمى اجتماع ”صيغة نورماندي“ الوشيك، في إشارة إلى المحادثات بشأن شرق أوكرانيا بين روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا.

