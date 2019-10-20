المشري يبحث مع مسؤولين في أوغندا التطورات العسكرية بليبيا

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري بالعاصمة الأوغندية كامبالا، رئيس الوزراء الأوغندي ومدير أعمال الحكومة روهاكانا روجوندا.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء بحث ملفات التعاون المشترك بين البلدين، وآخر التطورات العسكرية والسياسية في ليبيا.

كما التقى المشري وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي فيلمون ماتيكي.

والتقى المشري أيضا بكلٍ من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ونائب مدير أعمال الحكومة في البرلمان الأوغندي الجنرال المتقاعد علي موسى، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية لشرق أفريقيا كيروندا كيفجينجا علي.

وقدم وفد المجلس شرحا عن مجريات الأحداث في ليبيا، وناقشت اللقاءات سبل تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين.

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