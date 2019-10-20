عمر الحاسي: الثوار لم يقتلوا معمر القذافي

أخبار ليبيا24

اعتبر السياسي الإسلامي والعضو السابق في الجماعة الليبية المقاتلة في ليبيا، ورئيس ما عُرف بحكومة الإنقاذ التي أعلنتها فجر ليبيا في مدينة طرابلس في سبتمبر 2014 عمر الحاسي اليوم الأحد أن الثوار لم يقتلوا معمر القذافي وإنما الخيانة هي من قتلته.

ونشر الحاسي على حسابه بموقع تويتر صورة للقذافي قبيل مقتله في سرت يوم 20 أكتوبر 2011، وكتب يقول: “رغم الصور.. لكن من قتل_معمر القذافي ليس الثوار بل الخيانة. فأمناء وأعضاء لجان شعبية. بعض علماء الدين. مشايخ القبائل. جماعات إسلامية. شباب مشروع ليبيا الغد. كلهم بايعوا الفاتح بمواثيق ثم خانوه. ليقفزوا إلى مركب ثورة 17 فبراير. وهاهم يكررون الخيانة مع ثورة فبراير”.

وتمر اليوم الذكرى الثامنة لمقتل معمر القذافي في مدينة سرت، وذلك بعد نحو ثمانية أشهر من اندلاع ثورة 17 فبراير التي أطاحت بحكمه الذي استمر لنحو 42 عامًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24