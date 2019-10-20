الدعم المركزي يبحث تكثيف الدوريات والتمركزات الأمنية

عقد مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله اجتماعا برؤساء الفروع والمكاتب بالإدارة ورئيس قوة الدعم الخاصة ورئيس قوة التدخل السريع بالإدارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر قوة التدخل السريع مناقشة عدد من المواضيع الأمنية، كتكثيف عمل الدوريات والتمركزات الأمنية، وذلك لحفظ الأمن والاستقرار ومحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والمجاهرة بالأمن، والالتزام بالضبط والربط بين جميع منتسبي الإدارة، لأداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه.

واستمع مدير الإدارة خلال الاجتماع إلى شروح وافية من قبل رؤساء الفروع والمكاتب حول سير العملية الأمنية، والجهود التي يبذلها أعضاء الإدارة.

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