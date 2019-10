أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة سيطرة قوات الجيش على منطقة العزيزية.

وأوضح المركز أن الجيش تمكن من السيطرة على منطقة كوبري الزهراء بعد فرار مليشيات الوفاق.

وفي سياق آخر أشار المركز إلى أن مجموعة من الشباب المؤيدين للجيش في الزاوية قاموا بتفعيل بوابه بالقرب من مصنع الحفاظات ببئر شعيب، حيث سيطروا على 3 سيارات مسلحة وكمية من الذخيرة التي كانت بحوزة مليشيات الوفاق.

