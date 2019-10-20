الهيئة العامة للثقافة تنعى وفاة الفنان صالح الأبيض

بنغازي-العنوان

نعت الهيئة العامة للإعلام والثقافة بالحكومة المؤقتة وفاة الفنان الكوميدي صالح الأبيض الذي وافته منيته في تونس بعد صراع مع المرض.

وقالت الهيئة، “انتقل إلى رحمة الله نجم الكوميديا الفنان الكبير صالح الأبيض اليوم السبت 19 أكتوبر 2019م بإحدى مصحَّات تونس بعد صراع طويل مع المرض”.

وأضاف، “كان الفقيد قد أجرى مجموعة عمليَّات جراحيّة بمصر على القلب، ثم بالصين لزراعة كلية”.

وقال، “برحيل هذه القامة الفنية السامقة فقدت الساحة الفنية في ليبيا أحد فرسانها البارعين، الذي طالما أضحك جمهوره من أحزانه، وأدخل على قلوبهم الفرح والسرور”.

واستقبل الليبيون نبأ وفاة الفنان صالح الأبيض بحزن شديد، حيث عبروا عن حزنتهم العميق لوفاته في تدوينات جرى نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المتوقع أن يصل جثمان الفنان الراحل إلى مدينة بنغازي اليوم الأحد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية