أعيان برقة يطالبون الجامعة العربية بفك الارتباط بالمجلس الرئاسي

أكد أعيان ومشائخ برقة على ضرورة تحرير العاصمة طرابلس من التشكيلات المسلحة مطالبين الجامعة العربية بفك الارتباط بالمجلس الرئاسي لأنه غير معتمد من مجلس النواب

وقال أعيان ومشائخ برقة في بيان لهم “إن مجلس النواب هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي” معربة عن إكبارها لدور رئيس المجلس عقيله صالح الذي كان داعما للجيش الوطني وقيادته في كل الظروف والمراحل.

وشددت قبائل برقة “على تمسكها بالقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة خليفه بالقاسم حفتر ” مستنكرة الاعتداء التركي “على الاراضي السورية” مطالبة “جامعة الدول العربية باتخاذ الموقف القومي الحاسم من الدولة التركية”.

ودعت قبائل برقة “الجامعة العربية إلى فك ارتباطها بالمجلس الرئاسي ..الذي لم يحظى بموافقة واعتماد مجلس النواب له كما أن هذا المجلس لم يعبر على الموقف القومي للشعب الليبي من الاعتداء التركي على الاراضي السورية “.

ولفتت القبائل إلى أن “معركة تحرير طرابلس من أيدي المليشيات الارهابية والاجرامية خيار مصيري لا تنازل ولا تراجع عنه مهما كانت التضحيات ومهما طال أمد المعرك”.

وذكرت قبائل برقة أنها أكدت “في كل بياناتها الاولى منذ انطلاق معركة الكرامة 2014م على ضرورة تحرير كامل تراب الوطن وكل مدنه ومناطقه” ودعت قبائل برقة كافة قبائل المنطقة الغربية من ليبيا بالانحياز للوطن واتخاذ الموقف التاريخي الصحيح والوقوف صفا واحدا مع الجيش الوطني الليبي ودعمه ونصرته في الحرب على الارهاب والتطرف وصولا لتحرير الوطن وبناء الدولة الوطنية المستقلة”.

وأكدت القبائل رفضها “أي تدخل أجنبي يؤثر على سير المعركة ونتائجها” مشيرة إلى رفض أي املاءات أجنبية في الشأن الداخلي الليبي”.

وأعربت قبائل برقة عن تطلعها لإعادة توحيد المؤسسات الليبية وخاصة مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وعدم التمسك بأشخاص لقيادة هذه المواقع” مشددين على “دور مجلس النواب في اختيار أي حكومة ومنحها الثقة وهو حق دستوري وواجب وطني للتعبير عن رأي الشعب وكذلك إعادة النظر في محافظ مصرف ليبيا المركزي مع الاخذ في الاعتبار وإعداد العدة من مجلس النواب لمؤتمر برلين”.





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