أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة شن سلاح الجو ضربة جوية استهدفت آليات لميليشيات الوفاق في غريان ودمرت تجمع في منطقة طوفان لعدد من الآليات والأفراد .

كما شن سلاح الجو ضربات جوية استهدفت ما تبقى من مليشيات الوفاق في محور ما بعد الشوارع الاربعة السويحلي.

