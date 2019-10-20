الزايدي:ثورة الفاتح نقلت الفقراء الليبيين إلى الطبقة الوسطى

أكد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدي أن ثورة الفاتح نقلت الليبيين من الطبقة الفقيرة إلى الطبقة الوسطى.

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “مما سمعت” “كلمة أنقلها ..لمن لا يخشون من سماع الحقيقة، وينكرون الباطل” “لقد مكنت ثورة الفاتح الليبيين الفقراء من التحول السريع إلى طبقة وسطى كبيرة جدا، بل تحول بعضهم إلى أغنياء، بعد أن مكنتهم من ثروات بقايا المستوطنين الفاشست ومنحتهم فرصة لن تتكرر للتمتع بثرواتهم من خلال برنامج وطني غير مسبوق، لخدمات صحية وتعليمية مجانية، ودعم كبير للغداء والوقود والطاقة، وتوفير سكن مجاني لهم وتنفيذ برامج إقراض إسكانية بدون فوائد، وختمتها بمحافظ استثمارية كبيرة لأكثر من ثلاتمائة ألف أسرة من ذوي الدخول القليلة”.

وأضاف الزائدي “تلك فرصة تاريخية يصعب أن تتكرر في القريب العاجل، قابلها البعض بالجحود والنكران، وأطل شبح الرأسمالية المتوحشة، وبدأت طبقة فقيرة في الظهور والتوسع”.

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