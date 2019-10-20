القيادة العامة ترحب باجتماع النواب المنعقد في القاهرة وتأمل أن تكلل هذه المساعي بالنجاح

ليبيا – أعربت القيادة العامة للقوات المسلحة عن ترحيبها بالاجتماع الثاني لأعضاء مجلس النواب بالعاصمة المصرية القاهرة برعاية مجلس النواب المصري واللجنة الوطنية المصرية المكلفة بمتابعة الملف الليبي.

القيادة العامة أبدت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه أملها في أن تكلل هذه المساعي بالنجاح على النحو الذي يحقق الهدف المرجو من هذه الاجتماعات المتعاقبة.

وتقدمت القيادة بالشكر العميق لجمهورية مصر رئاسة و برلمان وحكومة وشعب على تضامنهم ووقوفهم مع الشعب وحرصهم على تحقيق الإستقرار والإزدهار للدولة.

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