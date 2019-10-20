سفير تركيا في تونس ينفي نقل بلاده إرهابيين إلى ليبيا

نفى السفير التركي لدى تونس، علي أونانير، نقل أي إرهابيين من سوريا إلى ليبيا.

وجاءت تصريحات الدبلوماسي التركي رداً على الاتهامات التي لاحقت تركيا مؤخراً، بإرسالها لمقاتلين إرهابيين من سوريا التي شنت داخلها عملية عسكرية في الـ10 من أكتوبر الجاري، إلى ليبيا الغارقة في الفوضى.

وحاول علي أونانير تبرير العملية العسكرية التي لاقت تنديداً وسخطاً دوليين في تصريحات لوكالة “وات” التونسية، قائلاً إن الغاية من هذه العملية العسكرية هي “ضمان عدم وجود المزيد من الإرهابيين من داعش أو القاعدة” أو من حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا قرب الحدود التركيّة.

وأشار السفير التركي خلال حديثه إلى التعاون القائم بين أجهزة الاستخبارات والأمن التركية ونظيرتها التونسية، خاصة بـ”تبادل المعلومات”، واصفاً إياه بالتعاون المثالي.

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