صنع الله: محاولات الاستيلاء على البريقة قائمة

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن المؤسسة مصدر رئيسي في توفير الأموال للدولة فضلا عن مساهمتها في توفير الوقود لكافة المؤسسات الحيوية من بينها محطات المياه والكهرباء والمستشفيات.

وشدد صنع الله في كلمته بجامعة جورج تاون في أمريكا أن بعض محاولات الاستيلاء على شركة البريقة قائمة حاليا، موضحا أن كل الخدمات مهددة بالتوقف في حال تمت عملية الاستيلاء حسب تعبيره.

وأضاف صنع الله أن المؤسسة ملتزمة بتطبيق نظام الحوكمة والشفافية فيما يتعلق بالإيرادات النفطية مشيدا بالخطوة التي وصفها بالمهمة وهي افتتاح مكتب مشتريات في مايو الماضي بهيوستن.

وكشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن وضع خطط وصفها بالمدروسة تخص عمليات الاستثمار والمشتريات عبر منظومة إلكترونية يمكن للمواطنين الاطلاع عليها ليكونوا على دراية تامة بنشاط مؤسسة النفط منوها بأن هذا الأمر سيحد من عمليات الفساد والسرقة.

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