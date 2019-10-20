استمرار إزالة العشوائيات في بنغازي

أخبار ليبيا24

تشهد بنغازي أعمال إزالة للعشوائيات التي يقوم بها جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، في إطار استكمال الخطة الأمنية لإزالة المباني العشوائية داخل المدينة.

وأفاد المكتب الإعلامي للجهاز، أنه الجهاز قام يوم السبت بإزالة العشوائيات بمنطقة “حي الفاتح” الواقعة بجوار السوق العام.

وأثنى الجهاز على تعاون سكان المنطقة الذين أبدوا تعاونهم التام مع هذه الحملات التي من شأنها تسريع عجلة البناء والإعمار وإعادة النظام وإنهاء الفوضى.

وفي إطار الحملات على السيارات المخالفة للإجراءات قـام الجهاز بحملات تفتيش مرورية في عدة شوارع رئيسية في بنغازي.

وأكد الجهاز أنه تم ضبط أكثر من (140) مركبة مخالفة، وتمت إحالتهم إلى الحجز في سعي الجهاز لبسط الأمن والأمان في المدينة.

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