«أملاك الدولة»: حصر المواقع المخصصة للشركات علي شاطئ حي الأندلس

بحثت مصلحة أملاك الدولة، اليوم الأحد، مع بلدية حي الأندلس حصر المواقع المخصصة للشركات الاجنبية والمحلية علي شاطئ البحر بالبلدية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المصلحة مع و عميد بلدية حي الاندلس، وفق الصفحة الرسمية لمصلحة أملاك الدولة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وناقش اللقاء، الذي حضره مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة حي الاندلس ظاهرة تحوير وإزالة بعض المباني دون الرجوع للبلدية والمصلحة.

وأكد الاجتماع عدم منح تراخيص مزاولة الانشطة التجارية والصناعية والقائمة علي مواقع ومحلات مملوكة للدولة دون الرجوع لمكتب أملاك الدولة المختص.

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