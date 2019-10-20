تعليم الوفاق تبحث مع أمن طرابلس إقامة دوريات حول المدارس

التقى وكيل وزارة التعليم محمد أبوبكر مدير مديرية أمن طرابلس عميد أسامة عويدات لمناقشة سبل تنفيذ البرامج التثقيفية المشتركة بين مراقبات التعليم ومديرية أمن طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أنه جرى في مقر مديرية أمن طرابلس بمنطقة الفرناج مناقشة التعاون بين مراقبات التعليم ومديرية الأمن في مجال بناء الشخصية والبرامج الثقافية المشتركة، وكذلك تأمين المؤسسات والمرافق والمصالح التعليمية في نطاق المديرية.

وجرى خلال اللقاء اقتراح إبرام اتفاق بين وزارة التعليم ومديرية أمن طرابلس ليشمل كافة برامج التعاون المشتركة بين الطرفين، إضافة لوضع خطة تأمينية ومرورية شاملة بالتعاون مع مسؤولي ومديري المراقبات التعليمية، لتأمين الطلاب على مدار اليوم الدراسي وتنفيذ دوريات ثابتة ومتحركة حول المدارس والمعاهد والكليات لضمان سلامة الطلاب والمنشآت التعليمية حال مواجهة أي طارئ.

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