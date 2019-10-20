بوعميد : من يدعي أنه حكومة وفاق تحول إلى حكومة شقاق ولا يعنيه الليبيون

قال رئيس المجلس الاجتماعي ورشفانة، المبروك بوعميد، إن الجريمة التي ارتكبها من وصفهم بـ”الحشد المليشاوي، وراح ضحيتها أطفال من عائلة التميمي، ليست بجديدة على ورشفانة.

بوعميد وفي تصريح صحفي أشار إلى أن الرسالة التي وجهها إلى رئيس المجلس الرئاسي، ركزت على ضرورة عدم استخدام أرواح المدنيين في السياسة والمتاجرة بها، قائلا إن الرئاسي لم يصدر أي بيان تنديد بهذه الجريمة، وجرائم أخرى، مضيفا أن من يدعي أنه حكومة وفاق تحول إلى حكومة شقاق، ولا يعنيه الليبيون بشكل عام، بل مجموعة محددة يتفق معهم في مصالحهم المشتركة لنهب أموال الليبيين وتهجيرهم، حسب قوله.

بوعميد قال إن المعركة التي يخوضها الجيش ليست ضد طرابلس، أو أي مدينة، بل ضد الإرهاب والمليشيات .

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