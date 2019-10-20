من الولايات المتحدة.. صنع الله يحذر من خطر تقسيم البلاد

أكّد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق العدالة الاقتصادية في ليبيا.

وشدد صنع الله خلال كلمته في جامعة جورج تاون بالعاصمة الأمريكية واشنطن على الحاجة إلى القيام بإصلاحات اقتصادية واتخاذ كافّة التدابير اللازمة لتكريس مبدأ الشفافية في مختلف المؤسسات الحكومية.

وأضاف صنع الله بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط “نحن ملتزمون في المؤسسة الوطنية للنفط بتكريس مبدأ الشفافية فيما يتعلّق بدورة الإيرادات النفطية في ليبيا” مردفا “لقد افتتحنا في شهر مايو الماضي أول مكتب دولي للمشتريات لنا في هيوستن وحرصا منّا على مزيد تكريس مبدأ الشفافية، قمنا بوضع خطط مدروسة لبدء العمل بمنظومة إلكترونية شفافة للاستثمار والمشتريات يمكن لأي مواطن ليبي الاطلاع عليها وسيساهم ذلك في توفير منصة مفتوحة للاستثمار والمنافسة، ومكافحة الفساد، والحدّ من السرقة، وإزالة العوائق البيروقراطية”.

وأشار صنع الله إلى “أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة الوطنية للنفط للنهوض بالاقتصاد الليبي، وحذر من خطر تقسيم القطاع قائلا: “تعد المؤسسة الوطنية للنفط مصدر جميع التدفقات المالية في ليبيا تقريبا كما أنّ المؤسسة هي من تقوم بتوفير الوقود لمحطات الطاقة ومحطات تحلية المياه والمستشفيات ووسائل النقل في كافّة أرجاء ليبيا وستتوقف البلاد بالكامل إذا تمت عرقلة هذه العمليات وهو ما يسعى البعض للقيام به حاليا من خلال محاولة الاستيلاء على شركة البريقة لتسويق النفط”.

من جانبه أكد مدير برنامج الديمقراطية والحوكمة بجامعة جورج تاون دانيال برومبرغ قائلا: “لقد شهدت ليبيا العديد من التحديات خلال السنوات القليلة الماضية”، مضيفا أن الاطلاع على وجهة نظر صنع الله حول كيفية النهوض بالاقتصاد الليبي في مثل تلك الظروف الصعبة يعتبر أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لطلبتنا ولمختلف المهتمين بهذا الشأن”.

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