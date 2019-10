ليبيا تحتل المركز 158 عالميا في مؤشر النساء والسلام والأمن

احتلت ليبيا المركز 158 عالميا والمركز 19 عربيا في “مؤشر النساء والسلام والأمن لعام 2019-2020″، الذي أصدرته مجلة National Geographic بالتعاون مع معهد جورج تاون للنساء والسلام والأمن ومعهد أبحاث السلام في أوسلو.

وتناقضت المؤشرات الفرعية في ليبيا بين تصنيف جيد وآخر سيئ، حيث جاءت ليبيا في مرتبة جيدة من حيث إمكانية السماح للنساء باستخدام شبكات الهاتف المحمول، ومن حيث الصلاحية المالية، وإمكانية التعرض لعنف الشريك الجسدي، والتحيز إلى الأولاد، في المقابل صنفت ليبيا بشكل سيء فيما يتعلق بمعايير التمثيل الحكومي والبرلماني، والتوظيف، والتعليم، كما حصلت على تصنيف سيئ جداً في عملية العنف المنظم ونسبة الوفيات الناتجة عن العنف المسلّح.

ويعد هذا المؤشر بمثابة بطاقة تقرير عن رفاهية المرأة في 167 دولة، وتم ترتيبهم من الأفضل إلى الأسوأ في ثلاثة مجالات رئيسية: إشراك المرأة في المجتمع، والشعور بالأمان، والوصول إلى العدالة.

وحازت دول أوروبا على المراكز العشر الأولى، فاحتلت النرويج المرتبة الأولى عالمياً، وسويسرا جاءت في المركز الثاني، بينما اشترك كل من فنلندا والدنمارك في المركز الثالث، أما آيسلندا، والنمسا والمملكة المتحدة ولوكسمبرغ والسويد فقد جاءت من المركز الرابع وحتى التاسع على التوالي، واشتركت هولندا مع السويد في المركز التاسع، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة رقم 19.

عربياً احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول وذلك بالترتيب العالمي 44، وقطر في المرتبة الثانية (72 عالمياً)، والبحرين في المركز الثالث 83 عالمياً، والكويت بالمركز الرابع (96 عالمياً).

