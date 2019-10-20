الحافي يشارك باليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية المصرية

رحب المستشار محمد الحافي، رئيس المحكمة الدستورية بليبيا، بالمستشارين رؤساء المحاكم الدستورية، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن ليبيا مرت بمراحل كثيرة للقضاء الدستوري، الذي استطاع نقض العديد من التشريعات.

وأوضح أن جميع الدول تمر بظروف استثنائية وقهرية تستوجب التدخل فوق الدستور لحماية الدولة من السقوط، ومنع انتهاك حرياتها.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة المصراوي أن الاحتفال باليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية المصرية، يعد بمثابة احتفال لكل المحاكم العربية، لأنها كانت وستظل رمزا راسخا للقضاء المصري.

ويشارك في الاحتفالية قرابة 50 وفدا قضائيا من جميع دول العالم والتي تشهد تكريم الرؤساء والنواب السابقين للمحكمة الذين اكتمل عطاءهم.

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