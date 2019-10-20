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أسعار الذهب في ليبيا الأحد 20 أكتوبر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

شهدت أسعار الذهب في دولة ليبيا اليوم ( الأحد) ، ارتفاع طفيف بأسعار أمس ، سجل عيار 21 مبلغ 59.34 دينار ، ليكون متوسط أسعار الذهب ، اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي كما هو في الجدول التالي :
عيار 24 67.82 دينار $47.93
عيار 22 62.17 دينار $43.94
عيار 21 59.35 دينار $41.94
عيار 18 50.87 دينار $35.95
عيار 14 39.56 دينار $27.96
عيار 12 33.91 دينار $23.96
أوقية الذهب 2,109 دينار $1,491
جنيه الذهب 474.76 دينار $335.51
كيلو الذهب 67,822 دينار $47,929

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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