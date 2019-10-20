شهدت أسعار الذهب في دولة ليبيا اليوم ( الأحد) ، ارتفاع طفيف بأسعار أمس ، سجل عيار 21 مبلغ 59.34 دينار ، ليكون متوسط أسعار الذهب ، اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي كما هو في الجدول التالي :

عيار 24 67.82 دينار $47.93

عيار 22 62.17 دينار $43.94

عيار 21 59.35 دينار $41.94

عيار 18 50.87 دينار $35.95

عيار 14 39.56 دينار $27.96

عيار 12 33.91 دينار $23.96

أوقية الذهب 2,109 دينار $1,491

جنيه الذهب 474.76 دينار $335.51

كيلو الذهب 67,822 دينار $47,929

The post أسعار الذهب في ليبيا الأحد 20 أكتوبر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية