القبض على عصابة في بنغازي اختطفت فتاة من المنطقة الغربية

بنغازي-العنوان

ألقت مجموعة تأمين مستشفى الجلاء للحوادث والجراحة ببنغازي التابعة لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة على ثلاثة أشخاص قاموا بخطف فتاة من المنطقة الغربية.

وأفاد مكتب الإعلام لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة أن بعد ورود بلاغ بوجود فتاة داخل العناية تبلغ من العمر 27 عاما تعرضت للطعن بسلاح أبيض توجهت عناصر الجهاز وتم تكليف حماية خاصة لمعرفة السبب والجاني لهذه القضية.

وأضاف، أن بعد التحري ودقة المعلومات تمكن عناصر الجهاز من ضبط 3 أشخاص من المنطقة الغربية قام أحدهم بخطفها من أمام منزلها وانتقل بها إلى بنغازي.

وقال، “في غضون خمسة ساعات من صباح يوم السبت تمكن عناصر الجهاز من ضبط المجموعة كاملة وإحالتها إلى التحقيق”.

وأفاد، أن بعد التحقيق تبيّن أن الخاطفين قاموا بابتزاز عائلة الفتاة بمبلغ وقدره مليون ونصف دينار ليبي مقابل الإفراج عن ابنتهم، التي طُعنت جراء مناوشة أفراد العصابة مع بعضهم.

وأكد جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة المختطفة أن الجاني وبقية العصابة من المنطقة الغربية، حيث تم التواصل مع عائلة الفتاة المختطفة الذين أثنوا على عمل الجهاز وقبضهم على كل أفراد العصابة.

كما أكد إحالة الجُناة إلى التحقيق وسوف يتم الإفصاح عن بقية تفاصيل القضية في وقت قريب.

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