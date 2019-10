سفير تركيا: الاتهامات الموجهة لبلادي بنقل عناصر داعش لليبيا “الأكثر سخافة”

أكد سفير تركيا لدى تونس، علي أونانير، أن بلاده لم تنقل مقاتلين ينتمون لتنظيم “داعش” الإرهابي من سوريا إلى ليبيا.

واعتبر الاتهامات الموجهة لبلاده بهذا الشأن “الأكثر سخافة” قائلا “هذا هو الاتهام الأكثر سخافة الذي يحاول البعض تعميمه كدعاية كاذبة”، مؤكدا أن تركيا توجد في “الخط الأمامي لمكافحة داعش”.

وأشار إلى تعاون مثالي بين أجهزة الاستخبارات والأمن التركية ونظيرتها التونسية، خصوصا في مجال تبادل المعلومات.

