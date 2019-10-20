الدولار يستقر لليوم الثاني أمام الدينار

افتتحت السوق السوداء للعملات الأجنبية في مدينتي طرابلس وزليتن اليوم الأحد على استقرار بعد تذبذب بسيط في حركة الأسعار أمس.

وبيع الدولار اليوم في سوق المشير بطرابلس بـ4.16 دنانير أما اليورو فقد ظل مستقرا هو الآخر وبيع بـ4.54 دنانير، وشملت حالة الاستقرار الذهب كسر عيار 18 وبيع الغرام الواحد منه في زليتن بـ144 دينارا.

وعلى صعيد العملات الأجنبية فقد انخفض الدينار التونسي وبيع عند الحدود الليبية التونسية بـ1.43 دينار ليفقد بذلك قرشا واحدا من قيمته فيما ظلت الليرة التركية مستقرة عند 70 قرشا لليرة وهو ما ينطبق أيضا على الجنيه المصري الذي بقي مستقرا لليوم الثاني على التوالي عند24 قرشا للجنيه.

أما على صعيد حوالات الدولار لتركيا ودبي فقد انخفضت قيمة الدولار بمقدار قرشين وبيع اليوم بـ4.12 دنانير.

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