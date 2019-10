أكدت عضو مجلس النواب فاطمة كريسفي أن جميع الدوائر الانتخابية ممثلة في اللجنة التحضيرية لجلسة مجلس النواب المقررة في غات .

وأضافت كريسفي في تصريحات صحفية أنه ما لا يزال تحديد الموعد متروكا للجنة التحضيرية.

