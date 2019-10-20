محمود الورفلي يطالب السراج بإطلاق سراح الإرهابيين من السجون للانضمام للوفاق

قال ‏عضو المؤتمر الوطني السابق محمود عبدالعزيز الورفلي، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والذي بارك للجيش الليبي القضاء على الإرهاب في بنغازي، يذوق اليوم نفس الموقف في العاصمة طرابلس، بحسب قوله.

وخلال لقاء تلفزيوني عبر قناة التناصح المملوكة لـ “سهيل” نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، خاطب الورفلي السراج قائلا: “إذا لم تكن قادرا على الفعل المناسب عليك أن تستقيل”، متابعا: “الفعل المناسب الآن هو إعلان التعبئة العامة“

وأكمل ‏عضو المؤتمر الوطني السابق، موجها حديثه لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج: “إطلق سراح الموجودين في السجون (من مجلس شورى ثوار بنغازي)، وأقسم بالله العظيم سوف يكونوا، خلال أسبوع، في الجفرة واجدابيا لو حدث ذلك“

وطالب عبد العزيز، السراج بقطع العلاقات مع كل من فرنسا ومصر والإمارات.

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