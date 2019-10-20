منظمة أطباء بلا حدود: المهاجرون عالقون في دوامة من العنف وظروف إعتقالهم سيئة في مصراتة

ليبيا – أكد رئيس منظمة أطباء بلا حدود في ليبيا ساشا بيتيو على أن إغلاق مركز احتجاز في مصراتة يعد خطوة إيجابية في حال اتخذت لمنح المهاجرين حرية التنقل والحماية والمساعدة لكنهم ينقلون إلى مركز آخر وتتحول ظروفهم من سيئ إلى أسوأ عالقين في دوامة من العنف.

بيتيو أشار في تصريح لـ”أصوات مغاربية” إلى أن الوضع يستدعي مزيداً من عمليات الإجلاء المنقذة للحياة إلى خارج ليبيا ويجب طرح بديل للاحتجاز كبناء الملاجئ لتوفير الحماية المؤقتة بشكل فوري في ليبيا.

ولفت إلى أن منظمة أطباء بلا حدود في ليبيا تعمل منذ عام 2016 على تقديم خدمات الرعاية الطبية والنفسية وإحالة حالات الطوارئ إلى المستشفيات للتخفيف عن معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحتجزون قسراً.

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