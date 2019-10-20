مركز مكافحة الأمراض يعلن وصول 400 ألف جرعة من طعم الـ”بي سي جي” الواقي من الدرن

ليبيا – أعلنت إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض وصول 400 ألف جرعة من لقاح الــ (بي سي جي) الواقي من الدرن.

مدير إدارة التطعيمات عبدالباسط سميو قال وفقاً للمكتب الغعلامي التابع للمركز إن 400 ألف جرعة من لقاح الـ”بي سي جي” الخاص بأطفال حديثي الولادة وصلت إلى ليبيا اليومين الماضيين وسيتم توزيعها على كافة المراكز الصحية في البلاد حال الإفراج عليها من الشركة المصنعة.

وأوضح أن هذا الإجراء طبيعي لضمان سلامة الأطفال، مشيراً إلى أن هذا اللقاح يعطى للأطفال حديثي الولادة لوقايتهم من مرض الدرن.

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