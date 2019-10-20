بوتين وميركل يبحثان العمل على خفض التصعيد في ليبيا ودعم جهود الوساطة

أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا بالمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وبحثا خلالها عددا من الملفات أبرزها الأزمة الليبية.

وقال المكتب الإعلامي للكرملين، إن بوتين وميركل تناولا “الوضع في ليبيا، وأعربا عن نيتهما العمل على تخفيض التصعيد في العاصمة الليبية طرابلس ودعم جهود الوساطة المبذولة برعاية الأمم المتحدة لحل النزاع بطرق سلمية، وفق قوله.

وفي وقت سابق من السبت، كشف المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، أن ميركل وبوتين أجريا اتصالا هاتفيا ركز على “التحضير لعقد قمة بصيغة النورماندي في أسرع وقت ممكن”، إضافة إلى تناول الأوضاع في ليبيا وسوريا.

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