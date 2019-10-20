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رئيس البرلمان المصري: ليبيا قادرة على مواجهة الاخطار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد  علي عبد العال رئيس البرلمان المصري  اعتزاز  القاهرة  بعقد أعضاء البرلمان الليبي اجتماعهم بمجلس النواب ، متمنيا ان تعود الدولة الليبية هادئة آمنة خالية من شرور الارهاب.
وقال رئيس البرلمان أن أي اعتداء على ليبيا يوجب على مصر الاستنفار، مشيرا إلى قدرة ليبيا على مواجهة الاخطار ، مضيفا: “و أقول للاشقاء الليبيين جميع الامكانيات الخاصة بالمجلس تحت تصرفكم “.
وأضاف عبد العال خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان: “مصر تقف دائما بكل ما تملك من أدوات بجوار الشعب الليبي” ، مشيرا إلى أن الأمن المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الليبي والعكس.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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