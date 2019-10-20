رئيس البرلمان المصري: ليبيا قادرة على مواجهة الاخطار

أكد علي عبد العال رئيس البرلمان المصري اعتزاز القاهرة بعقد أعضاء البرلمان الليبي اجتماعهم بمجلس النواب ، متمنيا ان تعود الدولة الليبية هادئة آمنة خالية من شرور الارهاب.

وقال رئيس البرلمان أن أي اعتداء على ليبيا يوجب على مصر الاستنفار، مشيرا إلى قدرة ليبيا على مواجهة الاخطار ، مضيفا: “و أقول للاشقاء الليبيين جميع الامكانيات الخاصة بالمجلس تحت تصرفكم “.

وأضاف عبد العال خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان: “مصر تقف دائما بكل ما تملك من أدوات بجوار الشعب الليبي” ، مشيرا إلى أن الأمن المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الليبي والعكس.

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