القبض على عصابة خطفت فتاة وطعنتها بالمنطقة الغربية

تمكن جهاز مكافحة الظواهر السلبية، من القبض على عصابة تمتنهن الخطف بمستشفى الجلاء للحوادث والجراحة في بنغازي.

وأوضح المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الظواهر السلبية في بنغازي، التابع لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، في بيان، أنه بعد ورود بلاغ للجهاز بوجود فتاة داخل العناية تبلغ من العمر 27 عاما، تعرضت للطعن بسلاح أبيض، توجهت عناصر الجهاز، وتم تكليف حماية خاصة لمعرفة السبب والجاني.

وأضاف أنه بعد التحري، تمكن عناصر الجهاز من ضبط 3 أشخاص من المنطقة الغربية، قام أحدهم بخطفها من أمام منزلها، وانتقل بها إلى مدينة بنغازي، موضحا أنه في غضون 5 ساعات صباح أمس استطاع عناصر الجهاز ضبط المجموعة كاملة وإحالتها إلى التحقيق.

وكشف الجهاز في بيانه، أن الخاطفين ابتزوا العائلة بمبلغ مليون ونصف دينار ليبي، مقابل الإفراج عن ابنتهم التي طُعنت جراء مناوشة أفراد العصابة مع بعضهم واختلافهم، مختتما بأن المختطفة والجاني وبقية العصابة من المنطقة الغربية، حيث تم التواصل مع عائلة الفتاة، وتمت إحالة الجُناة إلى التحقيق.

