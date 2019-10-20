الصغير: يجب أن تحظى أي حكومة مستقبلية بثقة مجلس النواب الليبي الشرعي في طبرق

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب الهادي الصغير أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجمهورية مصر العربية ستمثل ليبيا في مؤتمر برلين باعتبارها دولة شقيقة وأيضاً لكونها رئيسة للاتحاد الأفريقي.

الصغير وفي حديث لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأحد،قال :” النواب الليبيين حملوا السلطات والقيادة المصرية أن يهتموا بالشأن الليبي، وطالبناهم كذلك أن يكون موقفهم قويا تجاه البرلمان، وأن أي حكومة ليبية تنشأ أو أي برنامج يفكر فيه الغرب، يجب أن يضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار، كما يجب أن تحظى أي حكومة مستقبلية بثقة مجلس النواب الليبي الشرعي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية